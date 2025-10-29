Ветераны СВО из Балашихи посетили Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ

Ветераны специальной военной операции из Балашихи вместе с членами своих семей приняли участие в экскурсии на Акционерное общество «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ». Мероприятие стало частью программы промышленного туризма, направленной на поддержку и профессиональную адаптацию участников СВО.

Главный инженер ЛИП-АТБ Евгений Наумов подробно рассказал гостям об истории завода, аэродроме «Черное» и технологических особенностях работы с современной авиационной техникой. В ходе экскурсии ветераны и их близкие посетили производственные цеха, где смогли наглядно увидеть процесс ремонта и обслуживания самолетов и вертолетов, а также ознакомиться с требованиями к квалификации инженерно-технического персонала.

Особый интерес у посетителей вызвали вопросы, связанные с возможностями переподготовки и повышения квалификации, а также перспективы трудоустройства на предприятии.

Подобные экскурсии, организованные в рамках программы промышленного туризма, открывают для ветеранов СВО новые перспективы профессионального роста и успешной интеграции в общество.