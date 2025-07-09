Ветераны СВО и их семьи приняли участие в занятиях по иппотерапии в Химках

Ветераны специальной военной операции и их семьи посетили спортивный центр «Планерная», где прошли занятия с лошадьми. Это стало частью программы адаптации и восстановления.

Тренеры обучили участников базовым навыкам верховой езды и управления лошадью. Ветераны выполнили упражнения на развитие координации и моторики, а также узнали больше о пользе иппотерапии — метода, который помогает и телу, и нервной системе. Занятия на лошади снимают мышечные зажимы, укрепляют опорно-двигательный аппарат и возвращают уверенность.

«Занятия помогают не только физической реабилитации, но и психологической поддержке, возвращая уверенность нашим бойцам. Мы гордимся каждым, кто смело делает шаг навстречу новым возможностям» — отметил руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО по городскому округу Химки Александр Александров.

Ассоциация начала работу в Химках в марте. Ветераны участвуют в спортивных и образовательных проектах, патриотических инициативах и экскурсиях. Особое внимание уделяется помощи с трудоустройством и учебой.