Ветераны СВО Богородского округа совершили байдарочный сплав

В Богородском округе ярко и тепло провожают лето: 11 августа для ветеранов СВО и их семей организовали особенный день — бесплатный сплав на байдарках. Мероприятие прошло в Красногорском районе, в заповеднике «Архангельское», при участии Ассоциации ветеранов СВО округа и компании «БайдароШная».

Вместе с женами и детьми участники приехали в живописный заповедник «Архангельское». Для них провели подробный инструктаж, рассказали о технике безопасности и помогли каждому почувствовать себя уверенно. Уже через час дружная компания рассекала гладь озера, наслаждаясь единением с природой и атмосферой настоящего семейного приключения.

«От лица всех участников благодарю команду „БайдароШной“ за этот день. Все было организовано на высшем уровне — от инструктажа до безопасности на маршруте. Мы чувствовали себя уверенно, а природа заповедника просто завораживала. Дети и взрослые были в полном восторге. Это именно тот отдых, которого нам не хватало», — поделился руководитель Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Антон Иванов.