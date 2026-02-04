Ветераны спецоперации провели урок мужества для старшеклассников Одинцова

Во вторник, третьего февраля, в Образовательном центре «Логос» Одинцовского округа прошел профориентационный урок. Гостями учеников 10 и 11 классов стали ветераны специальной военной операции.

На занятии они говорили с ребятами о настоящем патриотизме, долге перед Родиной и ее защите. Особое внимание уделили возможностям поступления в легендарное Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Василия Маргелова.

Школьники задавали интересующие вопросы: о трудностях воинской службы, службе по призыву и буднях наших бойцов в зоне спецоперации.

Также накануне в Одинцовской гимназии № 7 состоялся «Разговор о важном». К ребятам пришел Евгений Александрович Становой, инструктор проекта «Один день в спецназе». На уроке обсудили роль беспилотных технологий в современном мире и обороноспособности страны, какие навыки и знания для этого нужны.