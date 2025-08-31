Ветераны спецоперации приняли участие в фестивале «ГТО без границ» в Коломне

Областной спортивный фестиваль для людей с особенностями здоровья прошел в конькобежном центре в Коломне. Участие в нем приняли более 30 человек из Серпухова, Пушкино, Ивантеевки и Орехово-Зуева и самой Коломны.

Коломну на состязании представили сразу три команды — «Пятый элемент», «Чемпион», а также «Бойцы» от специализированного протезно-ортопедического предприятия «Протэкс-центр». Участники сдали нормативы комплекса ГТО.

«Фестиваль был задуман давно. Для этой категории жителей нашего региона таких массовых мероприятий проводится очень мало. Мы не хотим стоять на месте и будем привлекать еще больше команд, еще больше людей», — сказала заведующая третьим отделом социальной реабилитации Коломенского комплексного центра соцобслуживания и реабилитации Оксана Кульманова.

Организовали фестиваль управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Коломна, конькобежный центр «Коломна», центр тестирования ГТО и Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский».