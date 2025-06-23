Ветераны спецоперации получат новые профессии после обучения в Одинцове

Важно, что бойцам передают опыт специалисты из сферы муниципального управления — руководители подробно рассказывают о стратегии пространственного развития округа, о работе и обслуживании парков, об организации системы жилищно-коммунального хозяйства. Практики показывают изнутри, как функционирует городское хозяйство.

Кроме того, спикеры проводят экскурсию по одинцовским паркам, чтобы участники могли не только услышать, но и увидеть действие работающего управленческого механизма собственными глазами.

Подготовка государственных и муниципальных служащих из числа бойцов, формирующих новую управленческую элиту, — это не просто слова, а реальная работа, которая происходит здесь и сейчас, подготовка квалифицированных специалистов для города.