Ветераны провели урок мужества для школьников в Красногорске

Школьники с интересом слушали рассказы о героях, которые защищали нашу страну в разные времена. Урок мужества провели члены Красногорского отделения общественной организации ветеранов войны «Боевое братство». Гости поделились воспоминаниями о своей жизни, службе, боевых буднях, трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, вспомнили интересные факты.

«Для современного молодежи урок мужества очень важен, потому как сейчас информации очень много. И много искаженной, в том числе история», — отметил член Красногорского отделения общественной организации ветеранов войны «Боевое братство» Григорий Толстых.