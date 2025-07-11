Ветераны провели урок мужества для школьников в Красногорске
О подвигах военных рассказали ученикам младших классов гимназии № 6 в Красногорске. Местом проведения урока мужества выбрали центральную библиотеку.
Школьники с интересом слушали рассказы о героях, которые защищали нашу страну в разные времена. Урок мужества провели члены Красногорского отделения общественной организации ветеранов войны «Боевое братство». Гости поделились воспоминаниями о своей жизни, службе, боевых буднях, трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, вспомнили интересные факты.
«Для современного молодежи урок мужества очень важен, потому как сейчас информации очень много. И много искаженной, в том числе история», — отметил член Красногорского отделения общественной организации ветеранов войны «Боевое братство» Григорий Толстых.
Во время занятия ребята узнали, что в каждой эпохе есть свои герои. Многие рассказали о родственниках — участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Такие мероприятия способствуют поддержанию в детях интереса к истории своей страны, формированию патриотического сознания, воспитанию уважительного отношения к старшему поколению и верности Отечеству.