Ветераны из Коломны вышли в финал Кубка Мужества

Сборная ветеранов боевых действий из Коломны заняла второе место в общекомандном зачете регионального инклюзивного фестиваля «Кубок Мужества». Соревнования прошли 22 августа в конькобежном центре «Коломна» и собрали 157 участников из 22 муниципалитетов Подмосковья, Москвы, Тулы, Пскова и Донецка.

Участники состязались в пауэрлифтинге, метании ножа, шахматах и настольном теннисе. Также в программу вошли фиджитал-бокс, VR-бокс и строгий подъем на бицепс с колен. Организатором «Кубка Мужества» выступила Ассоциация ветеранов боевых действий «Герои Отечества» при поддержке Минспорта России.

Фестиваль направлен не только на развитие спортивных навыков, но и на физическую и психологическую реабилитацию ветеранов, их вовлечение в адаптивный спорт. В рамках мероприятия прошел семинар «СВОй спорт», где специалисты и участники обсудили возможности спорта для восстановления военнослужащих и возвращения к активной жизни.

Заместитель директора федерального Центра подготовки спортивного резерва Игорь Старовойт подчеркнул важность таких соревнований.



«Занятия спортом помогают ветеранам приобретать уверенность, поддерживать здоровый образ жизни и находить новые возможности для профессиональной реализации», — отметил Игорь Старовойт.

По итогам соревнований сформировали сборную Московской области, которая представит регион на всероссийском этапе «Кубка Мужества» в Перми.