Ветераны из Домодедова стали призерами фестиваля «Кубок Мужества» в Серпухове

В Серпухове состоялся первый спортивный фестиваль «Кубок Мужества» для ветеранов боевых действий. Более 150 участников из семи регионов России — Герои России, кавалеры ордена Мужества и участники программы «Время героев» — вышли на спортивные площадки, чтобы показать, что сила духа не зависит от времени и обстоятельств.

Городской округ Домодедово представила команда «Сила Горизонта», которая продемонстрировала отличные результаты. Юрий Коляда стал чемпионом в жиме лежа и выиграл абсолютный зачет. Николай Миронов, кавалер ордена Мужества, занял второе место в своей весовой категории и третье место в абсолютном зачете.

В командном первенстве победу одержала сборная Московской области, второе место заняла команда Тульской области, а третье — Псковской области.

Команду из Домодедово поддерживал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов.

«Кубок Мужества» — это не просто спортивное соревнование, а событие, которое стало символом силы, взаимопомощи и непоколебимого характера наших защитников.

«Такие события — напоминание: сила духа начинается внутри. И она с нашими бойцами — всегда», — подчеркнула глава Домодедово Евгения Хрусталева.