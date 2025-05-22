Ветераны из Балашихи доставили гуманитарную помощь в Донбасс

Фото: Балашихинское отделение «Боевого братства»

Ветераны Балашихинского отделения организации «Боевое братство» вновь отправились на освобожденные территории Донбасса, чтобы передать гуманитарную помощь. Эта поездка стала частью их постоянной работы по поддержке как военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, так и мирных жителей пострадавших регионов.

Гуманитарный груз, собранный при активном участии жителей Балашихи, включал продукты питания, медикаменты, теплую одежду и другие предметы первой необходимости. Волонтеры на местах оперативно распределяют помощь между бойцами и гражданами, проживающими в населенных пунктах, пострадавших от боевых действий. Груз направлен в Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Курскую области, а также в пункты временного размещения беженцев, детские дома и госпитали.

Особое значение поездки приобретают благодаря прямому общению с жителями Донбасса. Такие встречи помогают лучше понять их актуальные потребности, что позволяет делать гуманитарную помощь более точечной и полезной.

Инициативы ветеранов Балашихи вносят значительный вклад в стабилизацию ситуации в новых регионах и создание условий для восстановления мирной жизни. Городской округ продолжает оказывать всестороннюю поддержку, объединяя усилия жителей и организаций для этой важной миссии.

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