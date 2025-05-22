Ветераны из Балашихи доставили гуманитарную помощь в Донбасс

Ветераны Балашихинского отделения организации «Боевое братство» вновь отправились на освобожденные территории Донбасса, чтобы передать гуманитарную помощь. Эта поездка стала частью их постоянной работы по поддержке как военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, так и мирных жителей пострадавших регионов.

Гуманитарный груз, собранный при активном участии жителей Балашихи, включал продукты питания, медикаменты, теплую одежду и другие предметы первой необходимости. Волонтеры на местах оперативно распределяют помощь между бойцами и гражданами, проживающими в населенных пунктах, пострадавших от боевых действий. Груз направлен в Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Курскую области, а также в пункты временного размещения беженцев, детские дома и госпитали.

Особое значение поездки приобретают благодаря прямому общению с жителями Донбасса. Такие встречи помогают лучше понять их актуальные потребности, что позволяет делать гуманитарную помощь более точечной и полезной.

Инициативы ветеранов Балашихи вносят значительный вклад в стабилизацию ситуации в новых регионах и создание условий для восстановления мирной жизни. Городской округ продолжает оказывать всестороннюю поддержку, объединяя усилия жителей и организаций для этой важной миссии.