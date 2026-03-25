Ветераны и волонтеры собрались на встречу памяти в Раменском

В доме культуры «Фенинский» прошел вечер, посвященный участнику спецоперации, поэту и исполнителю Денису Колчину с позывным Золотой. Организаторы объединили за чашкой чая ветеранов, волонтеров и всех, кто ценил его творчество и личное мужество.

Встреча собрала тех, кто воевал плечом к плечу с Денисом, и тех, кому его судьба стала известна благодаря песням, которые он исполнял даже после тяжелейшего ранения. Потеряв легкое при спасении товарищей под Макеевкой, боец нашел в себе силы продолжать выступления — сначала в госпитале, а затем по всей стране в рамках проекта «СВОи песни».

Гости смотрели записи выступлений артиста, слушали его композиции и делились личными историями.

«Денис был человеком удивительной внутренней силы. Даже когда физически было тяжело, он выходил на сцену и делал то, ради чего мы все здесь работаем — поднимал дух людей, говорил правду сердцем», — рассказал ветеран гуманитарного конвоя «Раменское» Андрей Смирнов.

Представители Ассоциации ветеранов спецоперации округа, родные и просто неравнодушные жители провели вечер в искренней, доверительной атмосфере. Как подчеркнули организаторы, этот вечер стал не формальным отчетом, а откликом души, потому что память о таких людях, как Денис Колчин, не позволяет оставаться равнодушными.