Ветераны и молодежь встретились на спортивных состязаниях в Балашихе

Соревнования собрали участников и зрителей, среди которых оказались начальник управления по спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, депутат Антон Орешков, ветераны боевых действий и члены Ассоциации ветеранов СВО. Их присутствие подчеркнуло важность диалога между поколениями.

«Такие встречи дают молодежи возможность почувствовать командный дух, ответственность и настоящую связь с теми, кто защищал страну. Ребята пробуют себя в испытаниях и понимают, что значит быть защитником Отечества», — отметил Антон Орешков.

Программа включала несколько этапов: метание макета гранаты, сборку и разборку учебного автомата на время, бег в экипировке и спортивную эстафету с элементами ГТО. Участники проверяли свою физическую выносливость и отрабатывали начальные военные навыки.

Отдельный интерес вызвала выставка беспилотных аппаратов. Молодые люди познакомились с современными образцами техники и узнали об их применении, в том числе в обороне. Технологии предстали перед ними не абстрактно, а в реальном контексте безопасности страны.