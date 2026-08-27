В Дмитровском политехническом колледже ветераны «Боевого братства», участники боевых действий и члены их семей посетили музей, посвященный специальной военной операции. Экскурсии для гостей провели студенты колледжа.

Уникальные артефакты, доставленные непосредственно с мест сражений, образцы вооружения, шевроны, а также свидетельства того, как на Украине используется фашистская идеология, — все это представлено в экспозиции. Экскурсии проводят сами студенты колледжа, которые прошли специальную подготовку и теперь с гордостью рассказывают об истории, подвигах и важности памяти.

Экскурсанты смогли посетить экспозиции, воссоздающие атмосферу фронтовых будней. Здесь можно узнать о причинах и важнейших эпизодах специальной военной операции. Главная ценность музея — не просто демонстрация фактов, а создание эмоциональной связи с прошлым и настоящим. Через экспонаты гости почувствовали глубину истории и значимость событий, формирующих современную Россию.

Студентка колледжа Анастасия Казимова отметила, что очень хочется, чтобы каждый подросток знал историю и помогал. Депутат Совета депутатов округа Александра Нечай подчеркнула, что музей — большая уникальность и гордость для округа, и поблагодарила инициатора его открытия Дмитрия Дорожкина.

Часть экспозиции расположена под открытым небом: здесь представлен фрагмент суджанской трубы, подробности операции «Поток» и сожженная вражеская техника с полей сражений. В сентябре музей отметит свою первую годовщину, к этому событию появятся новые экспонаты и артефакты.