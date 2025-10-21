Ветерану СВО вручили ключи от новой квартиры в Коломне
Сергею Чернову выделили квартиру в современном микрорайоне города, обустроенную с учетом всех потребностей нового владельца. Ключи от нее ветеран СВО получил из рук депутата Госдумы Никиты Чаплина и главы Коломны Александра Гречищева.
Сергей Чернов участвовал в специальной военной операции с самого начала — с 2022 года. В июне 2024 года заместитель командира артиллерийского дивизиона получил тяжелейшее ранение во время минометного обстрела на территории Луганской народной республики — потерял обе ноги. Но Сергей не сдался, после долгой реабилитации он встал на протезы и решил вернуться к службе.
Сейчас ветеран СВО работает в Коломенском военкомате. Он не только заново научился ходить, но сел за руль — управляет специально оборудованным для него автомобилем. Ключи от машины Сергею Чернову лично вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его же распоряжению для ветерана выделили новую квартиру.
«У нас сегодня очень важная миссия — вручить ключи от имени главы нашего государства, от главы региона. Вы наш герой, защищали и защищаете нашу Родину. Сегодня ваши друзья, сослуживцы, товарищи продолжают защищать, поэтому в общении с ними передайте, что здесь дома, на Родине, их ждут, любят, гордятся ими, уважают их, и что никто из них не останется без внимания», — сказал Никита Чаплин.
Застройщик дома, где находится квартира Сергея, постарался учесть все особенности: напротив подъезда предусмотрено специальное парковочное место, а лестницу оборудуют пандусом для удобства передвижения на инвалидной коляске.
В жизни Сергея Чернова большое место занимает спорт — он представляет сборную команду Ассоциации ветеранов СВО Московской области, выступая в дисциплине «Пауэрлифтинг». Ветеран СВО участвует и в образовательной программе «Герои Подмосковья», признается, что мечтает получить еще одно образование и проявить себя в гражданской профессии