Ветерану СВО вручили ключи от новой квартиры в Коломне

Сергею Чернову выделили квартиру в современном микрорайоне города, обустроенную с учетом всех потребностей нового владельца. Ключи от нее ветеран СВО получил из рук депутата Госдумы Никиты Чаплина и главы Коломны Александра Гречищева.

Сергей Чернов участвовал в специальной военной операции с самого начала — с 2022 года. В июне 2024 года заместитель командира артиллерийского дивизиона получил тяжелейшее ранение во время минометного обстрела на территории Луганской народной республики — потерял обе ноги. Но Сергей не сдался, после долгой реабилитации он встал на протезы и решил вернуться к службе.

Сейчас ветеран СВО работает в Коломенском военкомате. Он не только заново научился ходить, но сел за руль — управляет специально оборудованным для него автомобилем. Ключи от машины Сергею Чернову лично вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его же распоряжению для ветерана выделили новую квартиру.