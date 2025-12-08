Ветерану СВО в Пушкино передали ключи от автомобиля с ручным управлением

Участник СВО в городском округе Пушкинский Дмитрий (имя изменено) получил ключи от автомобиля с ручным управлением. Машину передали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева .

В торжественной церемонии вручения приняла участие руководитель филиала «Фонд Защитники Отечества» Московской области Ольга Ермакова.

Военнослужащий подписал контракт в июле 2022 года. Он получил тяжелое ранение в январе 2025 года. В настоящее время продолжает лечение и реабилитацию. Личный автомобиль с ручным управлением — большая помощь, которая значительно облегчит решение повседневных задач.

Дмитрий остается сильным духом и примером мужества для подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.