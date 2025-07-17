Ветерану СВО в Химках помогли пройти реабилитацию после ранения

Участник боевых действий Николай Яшкирев обратился в химкинское отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции с просьбой помочь пройти реабилитацию. На призыв откликнулись специалисты семейного центра Сергиево-Посадского округа.

Выполняя очередное задание, Николай Яшкирев получил двойное ранение. Кроме того, у военнослужащего проблемы со слухом.

«В настоящее время Николай проходит реабилитацию в Центре имени Мещерякова. Помогать бойцам — одна из наших приоритетных задач», — сказал руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Александр Александров.

Отметим, что участники Ассоциации активно поддерживают бойцов, вернувшихся с фронта, и членов их семей.

«Благодарю Ассоциацию ветеранов СВО города Химки и руководителя Александра за направление в реабилитационный Центр. Здесь мне очень нравится, он очень новый, персонал хорошо относится и всегда помогает», — поделился участник спецоперации Николай Яшкирев.