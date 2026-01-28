Ветерану СВО помогли устроиться на работу в Шатуре

Сергей Королев — кавалер ордена Мужества. По профессии он электромонтажник. Для ветерана было важно не просто найти работу, а вернуться к привычному делу и снова чувствовать себя нужным.

Василий Карпов лично взялся за решение вопроса, обзвонил знакомых предпринимателей и представителей местных предприятий. Учитывая опыт Сергея как электромонтажника, он сосредоточился на поиске вакансий, связанных с обслуживанием и ремонтом электрооборудования.

Опытом и профессиональными умениями ветерана заинтересовалось руководство Службы дорожного хозяйства и благоустройства Шатурского округа. Сергея пригласили на встречу, где он лично рассказал о своем опыте и представил необходимые документы. В результате Королева приняли на работу электромонтажником.

В местном отделении Ассоциации ветеранов СВО продолжают активно работать над оказанием помощи ветеранам. Организация стремится обеспечить им достойную жизнь и возможность реализовать свой потенциал. Обратиться в Ассоциацию можно по телефону +7 (965) 286-00-32.