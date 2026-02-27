Ветерану СВО помогли найти работу в Коломне

Узнав о начале специальной военной операции, Николай Беликов, будучи профессиональным водителем, хорошо понимал, насколько может быть полезен фронту. Мужчина долго не раздумывал и уже осенью 2022 года отправился в Коломенский военкомат. 29 сентября его мобилизовали. Сначала Николай прошел обучение и получил специальность механика‑водителя танка. В 2023 году он оказался на передовой и был назначен водителем «КамАЗа» во взводе обеспечения. Там же получил первое ранение.

«Мы ехали вчетвером, в кабине были, влетел в нас дрон. Конечно, кабина разлетелась вся, но мы выжили. Осколочные ранения получили. Потом я два месяца пробыл в госпитале и вернулся в свою часть», — рассказал ветеран СВО.

За проявленные мужество, стойкость и профессионализм Николай был отмечен высокой государственной наградой — медалью Жукова. Всего в зоне специальной военной операции он пробыл два года и три месяца. Потом случилась беда — во время выполнения боевой задачи подорвался на мине и потерял ногу.

«Ранение получил, когда пошли на эвакуацию. Нам задачу поставили — вытащить человека без ноги. Я был старшим группы. Вот пошли мы туда, нашли этого человека. На носилки его загрузили и, пока двое прикрывали воздух, подняли, буквально два шага сделали, и я так же подрываюсь на мине, и нога тоже отлетает. После чего, так как я старший группы был, ребятам сказал: „Вытаскивайте его, я буду ждать“, — поделился Николай Беликов.