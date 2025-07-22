Ветерану СВО оказали адресную помощь в Солнечногорске

В Солнечногорске продолжается работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Недавно представители Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска оказали адресную помощь ветерану спецоперации Александру, подготовив и передав ему необходимые вещи.

Члены ассоциации, Иван и Артем, доставили по указанному адресу предметы первой необходимости, гигиенические средства и продукты питания.

«Забота о боевых товарищах, их семьях, это еще и возможность пообщаться, быть в прямом диалоге с ребятами, поддержать родных, парней, которые сейчас на передовой, и тех, кто уже вернулся — все это и есть Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Напомним, что в Солнечногорске работает Единый центр поддержки участников СВО, где можно получить всю необходимую помощь: психологическую поддержку, содействие в реабилитации, адаптации и трудоустройстве. Центр предлагает индивидуальные консультации и групповые встречи. Он расположен в ТЦ «Солнечный» по адресу: улица Красная, дом № 22а, 1-й этаж.