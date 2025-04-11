Ветерану СВО из Можайска вручили сертификат на вождение автомобиля
Участник специальной военной операции Виталий Вяхирев из Можайска потерял на фронте обе ноги. Теперь он сможет водить специализированный автомобиль.
Ветерану боевых действий вручили сертификат на вождение автомобиля с ручным управлением. Виталий Вяхирев стал участником проекта по бесплатному обучению участников СВО, который реализуют в Подмосковье при содействии государственного фонда «Защитники Отечества» и ДОСААФ.
Обучение вождению осуществляется на автомобилях, оснащенных специальным цифровым оборудованием. Оно позволяет инструктору с высокой точностью контролировать процесс, как находясь в машине, так и дистанционно. Для машин также разработано специальное медицинское приложение, при необходимости оперативно позволяющее водителю связаться с врачом.
«С нетерпением ждем дня, когда Виталий Вяхирев сядет за руль нового специализированного автомобиля», — отметила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.