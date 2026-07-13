Ветерану СВО из Коломны вручили орден Мужества и боевые медали

Ветерану специальной военной операции Абдували Талипжанову вручили государственную и ведомственные награды. Орден Мужества и две медали нашли бойца после тяжелого ранения, длительного лечения и реабилитации.

Церемония награждения прошла при участии коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Абдували Талипжанов был удостоен ордена Мужества, а также медалей Министерства обороны России «За боевые отличия» и «Участнику специальной военной операции».

До подписания контракта мужчина работал водителем автобуса. Осенью 2023 года он добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции. По словам ветерана, решение было связано не с материальными мотивами, а с желанием вновь принести пользу стране. Ранее он проходил срочную службу в составе группы советских войск в Германии, где был пулеметчиком, поэтому рассчитывал, что накопленный армейский опыт окажется востребованным.

Абдували Талипжанов служил в одном из подразделений воздушно-десантных войск на территории Луганской Народной Республики. Благодаря военной подготовке он быстро восстановил навыки обращения с оружием и занимался обучением молодых военнослужащих. За выполнение боевых задач сержанта представили к государственным и ведомственным наградам, однако получить их сразу не удалось. Во время боев под Артемовском военнослужащий получил тяжелое минно-взрывное ранение и был экстренно эвакуирован в госпиталь.

После продолжительного лечения и курса реабилитации ветеран прошел обучение в военном учебно-научном центре Сухопутных войск Вооруженных сил России, где получил квалификацию специалиста по воинскому учету. Сегодня он воспитывает шестерых детей. Его примеру последовали и два брата, которые также добровольно отправились в зону специальной военной операции.