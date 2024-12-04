Ветерану СВО из Балашихи вручили автомобиль с ручным управлением

Церемония передачи машин ветеранам СВО с тяжелой инвалидностью состоялась в Москве. Ключи от автомобилей получили шесть героев из столицы и Подмосковья, среди них один военнослужащий из Балашихи.

Мероприятие прошло в Едином центре поддержки участников специальной военной операции в Москве. Машины ветеранам вручили благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества». По словам председателя организации, заместителя Министра обороны России Анны Цивилевой, автомобили с ручным управлением — это средство реабилитации, оно позволяет работать, учиться и вести активную социальную жизнь.

«Эту инициативу фонда „Защитники Отечества“ ранее поддержал президент России Владимир Путин. Уже передали героям со всей страны 82 такие машины. Сейчас работаем над развитием инициативы и до конца 2025 года планируем обеспечить автомобилями еще 500 ветеранов. Транспортное средство расширяет возможности защитников», — отметила она.

После церемонии Анна Цивилева побеседовала с ветеранами специальной военной операции и членами их семей. Собравшиеся обсудили меры поддержки, которые предлагает фонд, а также перспективы их совершенствования. Так, поговорили об обеспечении героев техническими средствами реабилитации и адаптации жилья под их нужды. Анна Цивилева также рассказала о программах психологической помощи, обучения, трудоустройства и адаптивного спорта для ветеранов.

В числе шести обладателей автомобилей есть и представитель из Балашихи — Сергей.

«Социальный координатор постоянно был со мной на связи по любым возникающим вопросам. Благодаря фонду сейчас у меня проводят работы по адаптации квартиры. Уже сняли все замеры, начали монтировать кухню. Это подарок для меня к Новому Году», — поделился он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».