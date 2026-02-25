Ветерану СВО из Балашихи предоставят адаптивное жилье

В Балашихе глава городского округа и секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров провел встречу с участником специальной военной операции Кириллом Комовым, который готовится к переезду в адаптированное жилье. В ходе встречи обсуждались текущие работы по ремонту квартиры ветерана, а также меры поддержки, предоставляемые участникам СВО.

Кирилл Комов был призван в Вооруженные Силы РФ в декабре 2018 года и служил как по призыву, так и по контракту в различных воинских частях. 7 марта 2022 года он получил тяжелое ранение при выполнении служебной задачи и теперь является инвалидом первой группы (бессрочно). В настоящее время Кирилл проходит реабилитацию и участвует в программе адаптации жилья для ветеранов СВО.

«Это принципиально важная работа, которая позволяет нашим ребятам не только восстановиться физически, но и почувствовать уверенность, самостоятельность, опору под ногами. Мы продолжаем эту работу в тесном взаимодействии с фондом „Защитники Отечества“ и правительством Московской области. Наша задача — чтобы каждый защитник чувствовал: он нужен, о нем заботятся, и его подвиг не забыт», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

В квартире Кирилла Комова планируется выполнить ряд необходимых ремонтных работ: объединить санузел для создания более функционального пространства, убрать пороги и установить элементы безопасности.

«Если все сделать правильно, то жить станет гораздо проще. Важно, чтобы дом действительно помогал, а не создавал сложности. А еще очень поддерживает кот Шеф — его нашли волонтеры совсем слабым, выходили, а сейчас он настоящий хозяин дома», — поделился Кирилл.

В Московской области проводится масштабная работа по адаптации инфраструктуры для участников СВО, получивших инвалидность. Специалисты социальных служб обследуют маршруты передвижения ветеранов, их дома и подъезды. По итогам мониторинга выявлено более 230 проблемных объектов, из которых свыше 200 уже приведены в нормативное состояние.

«Уже в более 30 квартирах проведена перепланировка под нужды ветеранов: убраны пороги, переоборудованы санузлы, установлены поручни. Часть работ еще в процессе, и депутатский корпус держит каждый адрес на контроле. С момента открытия подмосковного филиала фонда его ключевая задача — именно персональное сопровождение ветеранов и их семей. Адаптация жилья под новые нужды бойцов — одно из приоритетных направлений этой работы», — подчеркнул председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Кроме адаптации жилья, участникам программы оказывается содействие в социальной и профессиональной реабилитации. Кирилл Комов прошел переобучение для получения водительских прав на управление автомобилем, адаптированным для людей с тяжелыми ранениями. Сотрудники ДОСААФ России бесплатно обучили его управлению специализированным транспортом.