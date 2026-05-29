Ветерану СВО адаптируют квартиру в Химках

В Химках началась программа адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции, вернувшихся после ранений. Проект реализуют фонд «Защитники Отечества» совместно со специалистами профильных служб и общественными организациями.

Первым участником программы в округе стал ветеран боевых действий Станислав Иванов. Глава Химок Инна Федотова вместе с представителями фонда и Всероссийского общества инвалидов 27 мая посетила квартиру бойца, чтобы определить объем необходимых работ и обсудить с семьей важные вопросы.

Главная задача программы — создать для ветеранов комфортную и безопасную среду с учетом индивидуальных потребностей. В квартирах будут расширять дверные проемы, устанавливать специализированную мебель, переносить розетки и выключатели на удобную высоту, а также подключать систему «Умный дом».

«Поддержка наших бойцов — это системная работа. Мы обязаны сделать все, чтобы ветераны чувствовали заботу, внимание и могли комфортно жить в родном городе с семьей», — подчеркнула Инна Федотова.

По итогам выезда специалисты подготовили предварительный акт. В ближайшее время в квартире ветерана начнутся работы по адаптации пространства.