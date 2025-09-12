Ветерану из Солнечногорска помогли застеклить балкон в квартире

В квартире жителя Солнечногорска, участника Великой Отечественной войны Геннадия Курникова, по поручению главы округа Константина Михалькова остеклили балкон. Монтаж профилей каркаса, отливов и крыши конструкции выполнила компания ООО «Лидер-Строй», а специалисты ООО «Софос» заменили старые окона на современные стеклопакеты и провели герметизацию.

Ветерана навестили первый заместитель главы муниципалитета Кирилл Типографщик и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Иван Цыбуля. Они лично проконтролировали результат ремонта.

«Такие мероприятия стали возможны благодаря совместной работе и поддержке администрации городского округа и Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска. Пусть эта небольшая помощь станет символом благодарности потомков за мирное небо над головой!» — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Во время встречи Геннадий Курников поделился воспоминаниями о своей судьбе. Он пережил военные годы в детстве, затем участвовал в подавлении Венгерского восстания 1956 года, находясь под огнем. Более шести десятилетий посвятил работе во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений и сегодня носит звание ветерана труда.