Ветеранов СВО познакомили с ключевыми объектами Солнечногорска

В Солнечногорске для ветеранов специальной военной операции, участвующих в программе «Герои Подмосковья», организовали ознакомительный визит по важнейшим объектам муниципалитета. В мероприятии приняли участие руководитель округа Константин Михальков и его заместитель Эдуард Машковцев.

Экскурсию начали с посещения исторической площадки — курсов «Выстрел», где проходили обучение 400 Героев Советского Союза. Затем делегации продемонстрировали обновленную котельную «Выстрел», которая обеспечивает теплом микрорайон и оснащена современными отечественными технологиями: от полностью обновленного оборудования до модернизированных трубопроводов.

В Поваровской школе гости ознакомились с результатами капитального ремонта основного здания и осмотрели новую пристройку, а в деревне Миронцево увидели обновленные тепловые сети. Программа включала и посещение памятника федерального значения — Спасского Храма.

Константин Михальков лично рассказал участникам о системе управления территориями и контроле за ходом реализации проектов.

«Я хотел, чтобы герои увидели горящие глаза инженеров, учителей, строителей. Людей, которые каждый день отвечают за наш общий дом. Эти бойцы уже знают, что такое ответственность и долг. Для меня лично возможность поделиться знаниями — честь и большая ответственность. Уверен, такой опыт — самый ценный для будущих управленцев», — подчеркнул глава городского округа.

Встреча дала возможность будущим управленцам увидеть реальные результаты и проекты, которые реализуют в городском округе Солнечногорск.