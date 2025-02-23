Ветеранов и медиков в Реутове наградили в День защитника Отечества

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

В Реутове состоялось торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества. В нем приняли участие ветераны, воины-интернационалисты, участники специальной военной операции, действующие военнослужащие и их семьи.

Во время праздника отметили заслуги и мужество тех, кто защищал безопасность Родины в разные времена, а также тех, кто сегодня стоит на страже ее интересов.

По поручению президента России глава Реутова Филипп Науменко наградил ветерана Великой Отечественной войны, подполковника в отставке Виталия Григорьевича Митрущенкова юбилейной медалью в честь 80-летия Победы.

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев выразил признательность врачам Реутовской клинической больницы за их профессионализм и самоотверженность, вручая награды за помощь жителям Курской области, пострадавшим в результате обстрелов.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших героев. Особые слова благодарности прозвучали в адрес жен и матерей бойцов, не вернувшихся с поля боя.

Завершением праздника стало выступление музыкальной группы «Онвард», участники которой живут в Реутове. Музыканты известны своими концертами в зоне СВО, где они поддерживают боевой дух военнослужащих.

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