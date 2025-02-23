Ветеранов и медиков в Реутове наградили в День защитника Отечества

В Реутове состоялось торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества. В нем приняли участие ветераны, воины-интернационалисты, участники специальной военной операции, действующие военнослужащие и их семьи.

Во время праздника отметили заслуги и мужество тех, кто защищал безопасность Родины в разные времена, а также тех, кто сегодня стоит на страже ее интересов.

По поручению президента России глава Реутова Филипп Науменко наградил ветерана Великой Отечественной войны, подполковника в отставке Виталия Григорьевича Митрущенкова юбилейной медалью в честь 80-летия Победы.