Ветеранам СВО напомнили о мерах социальной поддержки в Ленинском округе

Руководителем местной Ассоциации выступает ветеран СВО, депутат Совета депутатов Дмитрий Белитский. «Деятельность Ассоциации направлена на всестороннюю поддержку своих членов, оказание помощи в решении социальных, юридических и медицинских вопросов. Организация также играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи, сохранении исторической памяти и укреплении связи между поколениями. Мы прилагаем все усилия, чтобы наши ребята чувствовали себя нужными и востребованными, чтобы их опыт и знания были полезны обществу. Вместе мы сила, вместе мы сможем преодолеть любые трудности и внести свой вклад в процветание нашей страны», — отметил Дмитрий Белитский. Он добавил, что на сегодняшний день Ассоциацию ветеранов СВО в Ленинском городском округе представляют 25 человек, в ближайших планах Ассоциации — расширение деятельности, привлечение новых членов и реализация ряда социально значимых проектов. «Мы всегда открыты для сотрудничества со всеми, кто разделяет наши цели и ценности. Мы также можем помочь бойцам, оказав консультации по следующим направлениям: правовая помощь, отсрочка по кредитам, оформление удостоверения „Ветеран боевых действий“, льготы при начислении пенсии, возмещение затрат на коммунальные услуги, денежные выплаты и различные виды помощи, переквалификация и помощь в трудоустройстве. Обратиться в нашу Ассоциацию можно по телефону: 8(925)408-84-07», — добавил Белитский.