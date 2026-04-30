Ветеранам СВО из Видного помогут открыть бизнес в Ленинском округе

В историко-культурном выставочном центре города Видное прошла встреча для участников специальной военной операции, их жен и матерей, которые планируют открыть или развивать свое дело. Члены Ассоциации ветеранов СВО, сами бойцы и их близкие получили консультации специалистов по мерам поддержки предпринимателей.

Организаторами выступили Ассоциация ветеранов СВО, штаб Комитета семей воинов Отечества, администрация Ленинского городского округа и Единый центр поддержки. В качестве экспертов пригласили представителей профильных отделов администрации и Торгово-промышленной палаты. Глава муниципалитета Станислав Каторов сообщил о встрече в пресс-службе.

«Многие участники, возвращаясь к мирной жизни, стремятся не только к трудоустройству по найму, но и к созданию собственного бизнеса. Сегодня мы пригласили специалистов, которые ответят на вопросы о том, как оперативно открыть свое дело в Ленинском округе. Администрация, Ассоциация ветеранов СВО и Единый центр поддержки объединили усилия, чтобы оказать ребятам всестороннюю помощь», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа Владимир Рогоза.

По предварительным данным, около 30 процентов ветеранов СВО в округе заинтересованы в открытии собственного дела. Один из членов Ассоциации уже обратился за помощью в поиске земельного участка для бизнеса. Вопрос решается оперативно совместными усилиями.

Руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Ленинском городском округе Дарья Филатова подчеркнула важность такой поддержки.

«Для участников СВО крайне важно найти себя в мирной жизни после возвращения. Предпринимательская деятельность привлекает многих. Особо хочется отметить, что среди наших семей есть жены, которые уже успешно ведут свой бизнес, ожидая возвращения мужей», — сказала она.