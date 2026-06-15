Ветеранам СВО из Солнечногорска вручили удостоверения и медаль Суворова

11 июня в преддверии Дня России в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО прошла торжественная церемония. 15 военных получили членские удостоверения, а одному из бойцов вручили медаль Александра Суворова.

Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель главы округа Виталий Тушинов, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Куприк и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Воробьев.

Виталий Тушинов отметил, что Ассоциация ветеранов СВО насчитывает уже более 100 человек, и сегодня она пополнилась новыми членами. Вступившие ребята — люди с активной жизненной позицией, умеющие отстаивать свои интересы и на поле боя, и в мирной жизни.

Также участникам, успешно завершившим программы повышения квалификации, передали удостоверения от Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. В этот же день чествовали участника СВО Владислава, которому исполнилось 30 лет. Ему передали подарки, включая рации и необходимые для работы на позициях предметы.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска находится по адресу: улица Красная, дом № 22А. Здесь бесплатно оказывают правовую, гуманитарную и психологическую помощь, содействуют в получении льгот, медицинских услуг, реабилитации и трудоустройстве. Присоединиться к команде можно по телефону: 8 (996) 966-33-70.