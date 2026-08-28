Ветеранам СВО из Богородского округа оказали содействие в трудоустройстве

Помощь ветеранам Специальной военной операции в Богородском округе носит разноплановый и всесторонний характер. Особое внимание уделяется социальной и трудовой адаптации бойцов, вернувшихся домой, — и одним из ключевых направлений здесь выступает содействие в трудоустройстве.

Важным шагом в этой работе стало развитие сотрудничества с промышленно‑технологическим холдингом, который базируется на территории муниципалитета, в поселке Обухово.

Недавно предприятие посетили представители Дома СВО города Ногинска. Визит прошел в контексте трудоустройства участников СВО и стал наглядным примером реализации государственной политики по интеграции ветеранов в мирную жизнь.

Трудоустройство — один из важнейших факторов успешной реабилитации военнослужащих. Выход на работу в период адаптации помогает человеку почувствовать свою нужность не только для семьи, но и для общества в целом.

Компания активно поддерживает это направление и предоставляет льготные условия для военнослужащих, вернувшихся домой. Такой подход позволяет не просто закрыть кадровые потребности предприятия, но и дать ветеранам возможность уверенно вернуться к мирной жизни, реализовать свой опыт и навыки, а также почувствовать себя востребованными специалистами.