Ветеранам СВО и их семьям рассказали о мерах поддержки в Химках

Встреча с участниками специальной военной операции и их родными прошла в многофункциональном центре Химок. Специалисты вместе с депутатами объяснили, какие льготы положены военнослужащим и их близким.

Консультацию для жителей провели сотрудники МФЦ и депутаты Галина Болотова с Александром Васильевым. Они подробно разобрали федеральные, региональные и муниципальные программы помощи. Собравшимся рассказали об оформлении выплат, социальных льготах, медицинской и юридической поддержке.

«Наша задача — помочь каждой семье участника СВО разобраться в положенных льготах и получить их без лишних сложностей. Такие встречи позволяют ответить на вопросы лично и оказать необходимую помощь», — отметила Галина Болотова.

Специалисты также ответили на индивидуальные вопросы жителей. Они объяснили, как правильно собрать документы и куда обращаться за оформлением выплат.

«Для нас важен постоянный диалог с участниками СВО и их родными, — добавил Александр Васильев. — Мы хотим, чтобы каждая семья чувствовала внимание, а все меры поддержки стали максимально доступными».

Встречи с военнослужащими и их семьями проходят в Химках на постоянной основе. Они помогают оперативно доводить до людей информацию о новых льготах и решать вопросы с документами.