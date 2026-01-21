Ветеранам и семьям бойцов СВО доставили крещенскую воду в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске волонтеры раздали более 300 бутылок крещенской воды ветеранам, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, труженикам тыла и семьям участников СВО. Инициатива принадлежит местному отделению партии «Единая Россия» и направлена на сохранение национальных традиций.

Освящение воды совершил протоиерей Антоний Тирков, благочинный церквей Солнечногорского округа. Развозом занимались представители «Молодой гвардии», которые передавали воду тем, кто не смог посетить храм лично.

«Мы хотели подчеркнуть живую связь поколений, приверженность нашим культурным ценностям и выразить поддержку людям, чьими руками создавалась история, ковалась Победа, и кто продолжает с мужеством и отвагой отстаивать интересы страны, ее свободу и независимость», — сказала руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар.