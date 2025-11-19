Ветерана труда и мать участника СВО поздравили с 80-летием в Истре

Галина Михайловна Ветеран труда, она с 18 лет до самой пенсии проработала на Глебовской птицефабрике, но даже на заслуженном отдыхе она не смогла сидеть на месте и еще 15 лет отработала в буфете больницы. В ее 80 день рождения поздравить с таким событием пришли родные и близкие, а также депутаты округа.

Они вручили подарок от губернатора Московской области, цветы и от главы муниципалитета, но самым главным подарком стало видеопоздравление от сына. К сожалению, лично он не смог присутствовать на юбилее, так как сейчас восстанавливается после сильной травмы, полученной в зоне проведения специальной военной операции.

«Мамуль, хочу поздравить тебя с твоим днем рождения, который является не обычным днем, а долголетним юбилеем. Жаль, что сейчас не могу быть рядом. Но, как было сказано в одном советском фильме „Офицеры“: есть такая профессия — Родину защищать. В этот день желаю тебе здоровья, сил и терпения. Знаю, как они тебе необходимы, пока ты ждешь меня. Знаю, что плачешь ночами, переживаешь за меня. С днем рождения, любимая моя», — поделился Андрей Ипатов в видеопоздравлении.

Андрей Ипатов первый раз ушел на СВО в 2022 году. Там он получил ранение, вернулся на Родину и восстанавливался. И после полной реабилитации вновь принял решение идти защищать страну. Второй раз за ленточку отправился в сентябре 2024 года. И, к сожалению, в декабре получил серьезную травму. Но совсем скоро его выпишут из госпиталя и он вернется в семью.