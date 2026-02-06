Ветерана СВО из Солнечногорска обеспечили дровами на всю зиму

В Солнечногорске ветерану специальной военной операции доставили 10 кубометров дров. Топливо поможет обеспечить его дом теплом на весь зимний сезон.

Ветеран ранее обратился за помощью в местную приемную партии «Единая Россия». Он просил содействия в проведении газа в деревне Пешки. Этот вопрос сейчас прорабатывают с «Мособлгазом». Для поддержки ветерана ему решили доставить дрова.

«Мы не пропускаем ни одного обращения в местную приемную. Всегда стараемся оперативно прийти на помощь: чистим участки от снега, приносим продукты, привозим дрова», — отметил руководитель аппарата «Молодой Гвардии» Даниил Васильев.

Активисты организации помогли разгрузить и перенести поленья.

«Вижу, как у молодых ребят горят глаза, когда они делают такие добрые и важные дела. Благодарю от всей души за помощь всех причастных», — сказал глава округа Константин Михальков.