Ветерана СВО из Коломны поздравили с рождением ребенка

Появление первенца стало важным событием для семьи, которая после возвращения главы семейства к мирной жизни открыла новую страницу своей истории.

Дмитрий был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации в 2022 году. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, он награжден орденом Святого Георгия IV степени. После полученного ранения военнослужащий был демобилизован и два года назад вернулся домой. Сегодня он работает и занимается воспитанием сына.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из приоритетных направлений социальной работы. Ветераны могут рассчитывать на сопровождение и помощь по различным вопросам, в том числе после возвращения к гражданской жизни.

Семье пожелали крепкого здоровья, благополучия и счастливого будущего, отметив, что рождение ребенка стало радостным событием не только для родителей, но и для всего ветеранского сообщества округа.