Ветерана СВО Дмитрий Воробьева назначили советником главы Солнечногорска

В администрации городского округа Солнечногорск появился новый советник. Эту должность занял местный житель, ветеран специальной военной операции Дмитрий Воробьев, прошедший финальный отбор и обучение в Мастерской управления «Сенеж» по программе «Герои Подмосковья».

Дмитрий Воробьев обладает ценным опытом службы и участия в защите интересов страны. По словам главы муниципалитета Константина Михалькова, навыки работы в коллективе и умение добиваться результата особенно востребованы в деятельности городской администрации.

«Наша главная задача на старте — дать максимально полное понимание всей многогранной работы муниципалитета. Он будет погружаться во все направления, потому что для эффективной работы нужно видеть картину в целом: от коммунального хозяйства и благоустройства (а это, как мы знаем, более 80% запросов жителей) до взаимодействия с советом депутатов. Уверен, что его взгляд и опыт будут крайне полезны», — отметил глава городского округа.

В ближайший год новоназначенный советник продолжит обучение, будет знакомиться с жителями и коллегами, а также включится в ключевые сферы деятельности муниципалитета под наставничеством главы округа.