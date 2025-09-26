Ветеран СВО в Шатуре переехал из аварийного жилья в новостройку

По программе «Переселение граждан из аварийного жилья» семья Мамонтовых получила квартиру в новостройке, которую возвели в Шатуре на улице Школьная. Всего в новостройку переедут 132 семьи из 18 аварийных домов.

Дом, в котором жила семья Мамонтовых, признали аварийным. Двухэтажному деревянному бараку почти 100 лет. За это время пол сгнил, в стенах появились щели.

Ключи от новой квартиры семье Мамонтовых вручил лично глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий. Квартиры полностью готовы к заселению. Здесь сделан ремонт, установлены межкомнатные двери и сантехника, выполнено остекление лоджий.

Александр — ветеран спецоперации. Во время выполнения боевого задания получил ранение, после чего был комиссован.

«Надеюсь, приятные хлопоты о скором новоселье придадут ему сил и оптимизма», — отметил глава округа Николай Прилуцкий.