Ветеран СВО в Балашихе пройдет обучение по программе «Герои Подмосковья»

Руководитель балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев прошел отбор на участие в региональной программе «Герои Подмосковья». Она является продолжением проекта «Время Героев», созданного по указу президента России Владимира Путина.

Иван Клещерев — Герой России, командир штурмового полка, дважды награжден орденом Мужества. Он не раз попадал под вражеские обстрелы во время участия в специальной военной операции и трижды был контужен, однако стойко выполнил боевые задачи.

В одном из решающих боев Иван Клещерев возглавил штурмовой отряд и провел контратаку, в результате которой были уничтожены 11 танков, 10 боевых машин пехоты и более 170 противников. За этот бой Иван Клещерев был удостоен звания Героя России.

Иван Клещерев пройдет годовое обучение, разработанное совместно с РАНХиГС. Наставниками станут члены правительства Московской области, руководители муниципальных учреждений, депутаты Госдумы и Мособлдумы.

Программа «Герои Подмосковья» создана для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти Московской области, а также в частно-корпоративной сфере.