Ветеран СВО устроился на работу в Балашихе благодаря программе промтуризма

Ветеран специальной военной операции Алексей Светлов, участвовавший в программе «Промышленный туризм», устроился на работу в авиационную корпорацию «Рубин» в Балашихе. С деятельностью предприятия боец ранее ознакомился во время экскурсии.

С августа Алексей Светлов работает в компании на должности ведущего инженера по надзору за строительством. Параллельно он поступил в аспирантуру по программе подготовки кадров «Время героев», где развивает компетенции в сфере государственного управления и национальной безопасности. Ветеран планирует совмещать учебу с работой.

Сегодня в «Рубине» трудятся уже трое ветеранов специальной военной операции.

Проект «Промышленный туризм» реализуют в Подмосковье при поддержке регионального правительства. Он стал первой в России инициативой, в рамках которой для бойцов организуют экскурсии на ведущие предприятия.

Ранее к проекту присоединились «Метровагонмаш», «Газдевайс» и индустриальный парк «Есипово».