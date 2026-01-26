Ветеран СВО стал трактористом в организации по благоустройству в Можайске

Максим Грабовский, дважды кавалер ордена Мужества, теперь чистит улицы родного города. После ранения и реабилитации он вернулся с фронта и нашел новое применение своим силам.

Сейчас он работает в Едином дорожно-транспортном центре Можайского муниципального округа. Максиму выделили небольшой трактор, который стал его надежным помощником.

«Я ему даже глаза наклеил, чтобы людям настроение поднимать. Благодаря размерам мы можем убирать узкие дворы и тротуары, где крупная техника не пройдет», — сказал Максим.

Его путь к мирной жизни был непростым. Ветеран спецоперации, сапер и штурмовик, Грабовский служил «на дальних рубежах» — в африканских республиках, а с марта 2022 года участвовал в СВО. Он занимался разминированием, командовал штурмовыми подразделениями и всегда был на острие атаки.

«Штурмовик — это профессия, когда ты всегда впереди и каждый день рискуешь жизнью. Наши ребята все это понимали», — говорит он.

Сейчас Максим Грабовский вернулся в Можайск. У него большая семья — жена, две дочери и внучка. Параллельно с работой он учится на третьем курсе престижного вуза, чтобы получить профессию, связанную со служением людям. Его история — пример того, как настоящий защитник находит способ быть полезным и на фронте, и в мирной жизни.