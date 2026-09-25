Ветеран СВО стал преподавателем в школе в Реутове

В округе продолжается работа по социальной адаптации и трудоустройству участников боевых действий. Ребята с интересом слушают нового преподавателя и отмечают, что уроки по основам безопасности — это полезный опыт.

«В основном я рассказываю школьникам о безопасности и службе в рядах Вооруженных силах России. Сегодня на занятии мы обсуждали воинские звания — ребята приняли участие в тематической викторине. Будем проводить и практические уроки, направленные на получение знаний о защите в чрезвычайных ситуациях», — рассказал Максим Поздеев.

Содействие в поиске работы для ветеранов является одним из приоритетов социальной политики муниципалитета. Для ознакомления с рынком труда в наукограде на постоянной основе проводятся профориентационные экскурсии для военнослужащих и членов их семей, что позволяет выбрать подходящее направление для дальнейшей самореализации.