Ветеран СВО стал куратором юнармейцев в школе № 9 в Дубне

В школе № 9 в Дубне наставником юнармейцев стал ветеран специальной военной операции Александр Максимов. Он и его коллеги по Ассоциации ветеранов СВО будут учить ребят строевой и военной подготовке, тактической медицине.

На первом занятии ветеран рассказал ребятам о своем боевом опыте, поговорил с ними о таких понятиях, как честь и достоинство. Юнармейцы сразу продемонстрировали навыки сборки и разборки автомата: Александр Максимов объяснял, как называются и для чего служат те или иные детали, учил сдавать рапорт. Ветеран отметил, что работы предстоит много: в первую очередь упор будет сделан на строевую и спортивную подготовку ребят.

«В этом году на всех линейках в честь Дня знаний к нашим ребятам обращались участники специальной военной операции. Думаю, это добрая традиция, которая поможет нам вырастить настоящих патриотов. Наша Ассоциация ветеранов специальной военной операции ведет активную общественную работу: проводят выставки, работают с населением, уделяют особое внимание подрастающему поколению. А мы в свою очередь сделаем все, чтобы те, кто защищал нашу Родину, ни в чем не нуждались по возвращении домой», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.