Ветеран СВО провел занятие со студентами в Балашихе

В Балашихе состоялась очередная встреча в рамках патриотического проекта «Наставник Z», реализуемого «Молодой гвардией» при поддержке партии «Единая Россия» и Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Проект направлен на вовлечение участников специальной военной операции в патриотическое воспитание молодежи и формирование у студентов уважения к истории и готовности к ответственным гражданским поступкам.

В рамках мероприятия представитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Василий Крюков провел практическое занятие по основам начальной военной подготовки для студентов университета имени Вернадского. В ходе занятия участникам продемонстрировали порядок сборки и разборки автомата, объяснили базовые навыки дисциплины и личной безопасности. Помимо прикладной части, спикер уделил особое внимание обсуждению ценностей, лежащих в основе служения Родине, и ответил на вопросы студентов.

Проект «Наставник Z» продолжает работу в образовательных организациях городского округа, способствуя патриотическому воспитанию молодежи и укреплению связей между ветеранами и молодым поколением.