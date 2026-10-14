Ветеран СВО провел встречу со школьниками в Можайске

12 октября дважды кавалер ордена Мужества Максим Грабовский посетил школу «Гармония». Он принял участие в торжественном поднятии флага и линейке, а затем провел Урок Мужества для учеников пятых и шестых классов.

Герой вручил грамоты юнармейцам, отметив их старания и активную гражданскую позицию. Главной темой разговора со школьниками стал запуск нового проекта «РОДник», автором которого выступил сам Максим Грабовский.

В рамках инициативы ребята смогут рассказать о своих родственниках — героях Великой Отечественной войны, боевых действий и специальной военной операции, сохраняя память о подвигах своей семьи.

«Проект „РОДник“ — это возможность для каждого из вас прикоснуться к истории своей семьи. Мы должны помнить, какой ценой досталась победа, и передавать эту память дальше», — подчеркнул Максим Грабовский.

Выбор школы «Гармония» в качестве первой точки старта проекта не случаен: здесь учились дочери Максима, а также установлена Парта Героя в его честь — единственная в округе, открытая живому бойцу-герою.

В завершение дня для восьмиклассников ветеран провел практическое занятие по тактической медицине. Он рассказал, когда необходимо применять жгуты и обезболивающие средства, а также как правильно вести себя в ситуациях, когда счет идет на минуты.

Такие встречи не просто воспитывают патриотизм — они дают ребятам живой пример того, что настоящий герой живет рядом, а мужество — это ежедневный выбор в пользу правды и заботы о других.