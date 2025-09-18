Ветеран СВО провел встречу со школьниками Богородского округа

Встреча в рамках проекта «Диалоги с героями» прошла в Богородском округе. Доброй традицией стало каждый месяц проводить в стенах досугового центра «Про молодежь» встречи с необыкновенными людьми, истинными патриотами и достойными сынами Отечества.

На встречу с аудиторией пришел руководитель Ассоциации ветеранов СВО Антон Иванов. В зону СВО Антон Александрович ушел в июне 2023 года. Байконур — таков позывной Антона. На службе был фельдшером эвакуационной группы в составе добровольческого подразделения и инструктором по тактической медицине. Награжден государственными наградами Российской Федерации: медалью «За Храбрость» 2-й степени и медалью «За Отвагу». Обе награды бойцу лично вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также боец награжден «Георгиевским крестом» 4-й степени и медалью «За Боевые Заслуги» Луганской Народной Республики.

В мирной жизни Антон работает начальником караула в ТУ № 6 «МосОблПожСпас».

На встречу с героем пришли учащиеся колледжей Богородского округа, школьники, воспитанники Центра допризывной подготовки молодежи. Боец поделился своим опытом, рассказал о мужестве и героизме сослуживцев, о трудностях и риске, с которыми участники СВО сталкиваются ежеминутно.

Каждый раз у ребят есть уникальная возможность задать гостю любые, волнующие их вопросы.

Основная цель данного проекта — сохранить связь поколений и историческую память о великих подвигах нашей страны.

Встреча оставила у ребят яркое впечатление. На конкретном примере они увидели, что настоящие герои живут рядом.