Ветеран СВО провел урок мужества для школьников в Солнечногорске

В школе № 4 городского округа Солнечногорск прошел урок мужества. Его провел ветеран специальной военной операции, командир батальона Максим Шавин для старшеклассников и кадетов.

Во время встречи Максим Шавин рассказал учащимся о службе, боевом опыте, а также о значении таких качеств, как патриотизм, долг и честь. Ребята смогли задать участнику СВО свои вопросы и узнать больше о реальных примерах мужества.

«Проведение таких встреч имеет важное значение для патриотического воспитания молодежи. Непосредственное общение с участниками боевых действий позволяет школьникам лучше понимать современную историю и осознавать роль каждого гражданина в защите государственных интересов», — подчеркнула советник главы городского округа Виктория Куракова.

Подобные уроки мужества регулярно проходят в школах округа и в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска.