Ветеран СВО провел урок мужества для школьников Солнечногорска

3 ноября для восьмиклассников лицея № 7 организовали урок мужества, приуроченный ко Дню народного единства. Школьникам рассказали об исторических событиях, которые легли в основу праздника, и его актуальности в наши дни.

Приглашенным гостем встречи выступил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Дмитрий Воробьев.

Во время беседы спикер обратил внимание на необходимость систематического общения с подрастающим поколением и важность открытого диалога. Он напомнил учащимся, что в разные исторические периоды сплоченность народов России позволяла стране преодолевать серьезные испытания.

«Сила — в единстве, и о нем нужно говорить чаще, чтобы оно росло и усиливалось. Такие уроки меняют атмосферу, делают ее более демократичной, способствуют большему общению и контакту», — сказал Дмитрий Воробьев.

Историческую часть занятия провел учитель истории и обществознания Константин Крылов. Педагог объяснил предпосылки учреждения государственного праздника в 2005 году, рассмотрел события начала XVII века и значение народного единства в сложные периоды отечественной истории.

«Важно, чтобы ребята чувствовали связь времен и понимали: сила нашей страны — в единстве и уважении к прошлому. Спасибо педагогам и ветеранам за эту важную работу», — отметил глава округа Константин Михальков.

Такие встречи регулярно организуют в образовательных учреждениях муниципалитета. Их проведение способствует патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, а также сохранению преемственности поколений.