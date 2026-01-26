Ветеран СВО провел урок мужества для школьников Балашихи

Член Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Андрей Ионов провел урок мужества для учеников гимназии № 11, приуроченный к годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Встреча была посвящена истории осады, мужеству и стойкости жителей Ленинграда и важности сохранения исторической памяти.

Андрей Ионов подробно рассказал школьникам о тяжелых испытаниях, с которыми столкнулся город в годы блокады, и о том, как взаимовыручка и ответственность помогали людям выживать. Он провел параллели между подвигом ленинградцев и поступками современных защитников Отечества, подчеркнув значение патриотизма и гражданской ответственности. В конце встречи школьники задали ветерану вопросы и получили развернутые ответы.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции начала работу в Балашихе в марте 2025 года. Ее основная задача — комплексная поддержка ветеранов СВО и их семей: содействие в трудоустройстве, медицинское, психологическое и юридическое сопровождение. Кроме того, Ассоциация активно участвует в патриотическом воспитании молодежи и помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни.