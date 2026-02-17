Ветеран СВО провел урок мужества для школьников Балашихи

Боец рассказал школьникам о своем жизненном пути, службе и боевом товариществе, а еще подчеркнул важность патриотизма, гражданской ответственности и сохранения исторической памяти. Особое внимание он уделил значению поддержки военнослужащих и уважительного отношения к подвигу защитников страны. Все желающие смогли задать участнику боевых действий интересующие вопросы.

Ассоциация ветеранов СВО заработала в Балашихе в марте 2025 года. Ее участники могут рассчитывать на комплексную поддержку для себя и своих семей, включая помощь в трудоустройстве, медицинское, психологическое и юридическое сопровождение. Ассоциация также активно участвует в патриотическом воспитании молодежи и содействует адаптации бойцов к мирной жизни.